Tanti bei convegni, spot e campagne di sensibilizzazione e poi basta un ordinario atto d’inciviltà per ricordare che la strada verso l’inclusione è ancora lunga. Non si fosse capito, il riferimento è a quanto accaduto ieri alla stazione di Genova Piazza Principe dove, al rientro da una gita in Liguria, un gruppo di 30 persone – composto da 27 ragazzi disabili e da tre accompagnatori – è stato costretto a ripiegare su un pullman messo loro a disposizione da Trenitalia.

Beninteso: la comitiva in questione aveva i posti regolarmente prenotati e, dunque, il pieno diritto di viaggiare comoda su quel treno Regionale 3075 Albenga-Milano. I passeggeri già a bordo del convoglio – turisti, pare – non ne hanno però voluto sapere di alzarsi, costringendo di conseguenza i 30 al mezzo sostitutivo. A nulla, infatti, son serviti l’intervento della Polizia Ferroviaria e del personale ferroviario. Ha così vinto, anzi stravinto l’inciviltà, come prova pure il fatto che il treno in questione sia stato vandalizzato.

Prevedibilmente, la politica si è subito messa in coro a denunciare l’«episodio vergognoso», cosa che di certo è stato. Solo, sorge il dubbio che, per quanto ci si impegni affinché non si ripetano, casi simili accadranno ancora, dato che la mancanza di sensibilità e di umanità è purtroppo una costante della storia. E prima o poi si ripresenta. Tuttavia, quanto accaduto nella stazione genovese un dato eccezionale lo presenta. Perché un imbecille lo si trova sempre, ma una trentina – tutti insieme appassionatamente – son una rarità. Un treno marci.

Giuliano Guzzo

