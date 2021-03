«Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei», recita un noto adagio. Che tuttavia c’è da sperare possa essere assai impreciso, visto quello che è accaduto su TikTok, noto social network che spopola tra i giovanissimi, dove tale Kevin X Bivins, che se non è un satanista vero e proprio parecchio si avvicina ad esserlo – ha lenti a contatto di colore rosso, l’aspetto sinistro e si qualifica come appartenente alla «Lucifer Gang» -, si è lasciato andare ad un curioso e appassionato omaggio ai cristiani progressisti.

Che trattasi di omaggio è provato dalle stesse parole di questo utente, che vedremo subito, mentre che sia curioso lo si ricava dal fatto che, in teoria, un soggetto in odore di satanismo le ultime persone che dovrebbe ringraziare sono proprio i credenti, in particolare i cristiani. Eppure le esternazioni di costui, contenute in un video visibile da chiunque, lasciano ben poco spazio ad interpretazioni: «Ci sono un sacco di cristiani che ho incontrato su questa app, incontrando il loro favore». Non è finita.

Il sinistro figuro ha pure rincarato la dose: «I cristiani progressisti sono ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento». Per fugare ogni dubbio, costui se l’è presa con i cristiani fedeli alla tradizione, cui rimprovera «le bibbie difettose, gli ideali stupidi e la disinformazione». Ora, delle due l’una: o Kevin X Bivins è davvero un satanista oppure è solo un millantatore. Non ci sono terze possibilità; anche se poco importa. Con simili messaggi è infatti chiaro come, a prescindere, egli si presti ad un compito che diabolico lo a tutti gli effetti è, letteralmente.

Sì, perché «diavolo» deriva da διαβάλλω – «diabàllo» – che significa separare, dividere, fratturare. Quindi elogiando alcuni cristiani, quelli più liberal, e criticandone altri, quelli conservatori, le parole di questo TikTokker sono indubbiamente sataniste, per lo meno nelle finalità divisive perseguono. Ciò detto, c’è però anche un secondo aspetto che non può essere sottovalutato, e cioè la convergenza ideale tra il cristianesimo progressista – quindi meno rigoroso e più «aperto» – e le posizioni di certi satanisti; una convergenza già tangibile su più di un tema.

Un esempio? L’aborto. Come noto, per certo cattolicesimo «adulto» – che pure condanna sempre (ci mancherebbe altro) l’atto abortivo – la sua legalizzazione è ritenuta male minore. Ebbene, proprio l’aborto libero è una fissa di certi satanisti che non solo sposano la causa, ma a loro spese promuovono pure delle campagne affinché la pratica sia più promossa. Prima di credere che una visione liberal della fede cristiana sia una ricetta corretta, insomma, bisogna pensarci bene. Si rischia la compagnia di oscuri compagni di viaggio.

Giuliano Guzzo

