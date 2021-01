Le reazioni tiepidine e di circostanza alle parole del giornalista Alan Friedman su Melania Trump sono state una rivelazione. Ad una da poco ex First lady si è dato della battona e molti hanno parlato ora di «spiacevole incidente» (nota di Ra1) ora di «inciampo sulla lingua» (tweet di Laura Boldrini). Lo stesso Friedman se l’è cavata parlando di una «battuta infelice», come se avesse raccontato la classica barzelletta sporca e non, come ha fatto, detto una cosa gravissima. Ebbene, tutto questo, dicevo, è stato una rivelazione, o meglio una conferma del fatto che il rispetto della donna, per troppi, è un valore parziale. Dipende dalla donna.

Per esempio, puoi dare della «pescivendola» a Giorgia Meloni ma se ironizzi sulla pettinatura di Giovanna Botteri addio; puoi far pure finta di nulla se minacciano di morte una scrittrice che, come faceva Oriana Fallaci, attacca l’islamismo, ma se uno solo replica alle tesi dell’ineffabile Rula Jebreal merita di essere tacciato come esemplare di «uomo bianco che urla addosso a una donna»; se una giurista di valore come Amy Coney Barrett diventa la più giovane donna di sempre alla Corte Suprema è solo una bigottona, se Kamala Harris diventa la prima vicepresidente donna è una commovente pagina di storia.

Tutta la retorica sul rispetto della donna poggia insomma sul relativismo e in definitiva, dispiace dirlo, sull’ipocrisia. A meno che non si consideri normale quello che sta succedendo da alcuni anni a questa parte. Mi riferisco al fatto che, da un lato, abbiamo intellettuali banditi dal dibattito pubblico e professionisti addirittura licenziati per aver detto cose ovvie – il giovane ingegnere James Damore, per esempio, nel 2017 fu cacciato da Google in quanto autore di un documento che rimarcava le differenze tra maschi e femmine -, mentre, dall’altro, ci tocca farci spiegare addirittura la politica estera da giornalisti che ignorano l’educazione. E che, quando esagerano, un buffetto e via, tutto come prima.

Giuliano Guzzo

>> Iscriviti al mio Canale Telegram >>