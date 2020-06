Per quanto appaia strano, sono sollevato che i sedicenti antirazzisti de noantri, ieri, abbiano insozzato il monumento a Indro Montanelli posto nel luogo di Milano là dove i brigatisti lo gambizzarono. Sono sollevato perché ora tutti possono vedere, senza bisogno di immagini dall’estero, la barbarie che aleggia a sinistra. Un gesto così, insomma, ci voleva. Perché per quanto certo deprecabile fu l’esperienza dell’allora ventiseienne giornalista con una dodicenne eritrea – con un matrimonio di cui l’interessato mai nascoste i dettagli, e che all’epoca era addirittura un contratto pubblico sollecitato dal responsabile del battaglione eritreo guidato da Montanelli -, mi piacerebbe capire dove stia la coerenza di chi compie o tollera cose così e poi, magari, ammira Pier Paolo Pasolini, che comprava a ore incontri sessuali con dei ragazzini suppergiù proprio dell’età della sposa montanelliana.

Con questo, naturalmente, non intendo certo augurarmi che l’immenso PPP finisca in alcun modo tra i bersagli del neopuritanesimo graffitaro, ci mancherebbe. Semplicemente, evidenzio l’incoerenza e soprattutto la violenza di una parte di quella sinistra che ora simpatizza con il nuovo vandalismo ideologico, la cui manovalanza, da giorni, si è messa in testa di riscrivere la storia a colpi di sentenze di vernice e picconate. E qui, va da sé, George Floyd c’entra zero. Qui non c’entra neppure il razzismo, in realtà. Qui c’entrano solo, devo ripetermi, l’ignoranza e la violenza. Perché solo un ignorante e un violento può oggi prendersela, attribuendo loro chissà quali colpe per le ingiustizie attuali, con Indro Montanelli, Winston Churchill, Mahatma Gandhi e Robert Baden-Powell, tutti personaggi i cui monumenti sono ora a rischio. Tutti giganti, accanto a chi ha più bombolette che neuroni.

Giuliano Guzzo