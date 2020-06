In aggiunta a quelli dei giornalisti assiepati al passaggio di Giuseppe Conte e del presidente Mattarella, dopo la giornata di ieri abbiamo un terzo – ma primo per partecipazione – esempio di assembramento «buono»: quello delle migliaia di persone che, in piazza a Bologna e in altre città, si sono radunate per commemorare George Floyd. So già la replica a tale osservazione, perché è quella collaudata in favore dei cervelloni dei Navigli (sarebbero le foto ad esser ingannevoli), ma so anche che non mi piace farmi prendere per i fondelli.

Per questo mi chiedo: perché ci si può inginocchiare in memoria di un afroamericano liberamente, ma per inginocchiarsi, a Messa, in adorazione di Cristo occorre in proporzione osservare dettami da reparto covid? E perché gli studenti per tornare a scuola, domani, dovranno farsi incubare nel plexiglass, mentre se oggi si uniscono a qualsiasi manifestazione – eccetto quelle sovraniste, ovvio – allora no, va tutto bene? D’accordo che viene dalla rossa Cina, ma che il coronavirus fosse così schierato è spiazzante. Attendo lumi dai virologi laureati in scienze politiche.

Giuliano Guzzo

*****

«Da leggere!» (Diego Fusaro)

«Un libro pieno di chicche» (Rino Cammilleri)

«Un viaggio tra vicende note e meno note con lo scopo di aiutarci a sviluppare il senso critico» (Aldo Maria Valli)

Ordinalo in libreria oppure acquistalo subito su Amazon